Nemanja Matić ponovo u Seriji A

Danas pre 12 minuta  |  M. L.
Bivši fudbalski reprezentativac Srbije Nemanja Matić novi je igrač italijanskog Sasuola.

Srpski vezista je potpisao za jednogodišnji ugovor sa Sasuolom, uz opciju da se saradnja produži do juna 2027. godine. Matić ima 37 godina, a tokom karijere je igrao za Kolubaru, Košice, Čelsi, Vitese, Benfiku, Mančester junajted, Romu, Ren i Olimpik Lion. ⚫️ Nemanja Matić has agreed to join Serie A side Sassuolo on one year deal. After leaving OL, Matić said yes to Sassuolo proposal as Serie A has always been a concrete idea in his mind. Deal also includes an
