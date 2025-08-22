Podneta krivična prijava protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića u vezi pada nadstrešnice u Novom Sadu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: B92
Podneta krivična prijava protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića u vezi pada nadstrešnice u Novom Sadu

Vrhovnom javnom tužilaštvu podneta je krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća "Infrastruktura Železnice Srbije" AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića.

Krivična prijava je podneta zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi. U krivičnoj prijavi, prenose mediji, pored ostalog se navodi, da nijedan ni drugi nisu ispitani čak ni kao svedoci u postupku koji se zbog navedene tragedije vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, iako dokumentacija
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Podneta krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

Podneta krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

RTS pre 38 minuta
RJT podneta prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

RJT podneta prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

RTV pre 2 sata
Novica Antić: Određen mi je pritvor, a da mi nije predočen nijedan dokaz

Novica Antić: Određen mi je pritvor, a da mi nije predočen nijedan dokaz

Glas Šumadije pre 1 sat
Novica Antić iz zatvora: Svedočimo najtežim zloupotrebama tužioca Nenada Stefanovića

Novica Antić iz zatvora: Svedočimo najtežim zloupotrebama tužioca Nenada Stefanovića

Radio 021 pre 2 sata
Podneta prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

Podneta prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

Blic pre 1 sat
Podneta prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

Podneta prijava protiv Bojovića i Miloševića u vezi sa padom nadstrešnice

Blic pre 1 sat
Podneta krivična prijava protiv bivših funkcionera "Infrastrukture železnice" zbog pada nadstrešnice

Podneta krivična prijava protiv bivših funkcionera "Infrastrukture železnice" zbog pada nadstrešnice

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvozloupotreba službenog položajaŽeleznice SrbijeInfrastruktura železnice Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

N1 Info pre 38 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i hitnim upozorenjima

Naslovi.ai pre 9 minuta
SAD potvrdile učešće u ruskoj Evroviziji

SAD potvrdile učešće u ruskoj Evroviziji

Beta pre 39 minuta
Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Beta pre 19 minuta
Prvi veto novog poljskog predsednika

Prvi veto novog poljskog predsednika

Beta pre 9 minuta