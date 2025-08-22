Uzbuna u Banjaluci: Dojava o bombi u zgradi Narodne skupštine RS pred početak posebne sednice

U zgradi Narodne skupštine Republike Srpske Banjaluci, u toku je protivdiverzioni pregled kojeg provode pripadnici MUP-a, jer je prijavljeno da je u istoj postavljena bomba.

Iz pomenutog objekata u toku evakuacija svih onih koji se u njemu nalaze. Dojava o postavljenoj bombi, stigla je neposredno pre početka posebne sednice NSRS. Sednica je trebalo da počne u 10 sati, ali je zbog dojave o postavljenoj bombi pomerena za 11.30 sati, dok se pregledi prostorija ne završe. Reporterka Euronews-a iz BiH javlja da su svi novinari koji su trebali da prate sednicu su takođe, kao i svi ostali, evakuisani iz zgrade. Pogledaj galeriju Pogledaj