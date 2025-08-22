Impresivno: Panatinaikos rasprodao halu za derbi koji se igra u 19. kolu!? Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Hot sport pre 1 sat
Impresivno: Panatinaikos rasprodao halu za derbi koji se igra u 19. kolu!? Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih…

Veliko interesovanje navijača! U Atini vlada prava košarkaška groznica – Panatinaikos je obelodanio da su sve karte za evroligaški derbi sa Olimpijakosom već rasprodate, iako do meča ima više od četiri meseca.

Ogroman interes navijača doveo je do toga da sezonske i pojedinačne ulaznice nestanu u rekordnom roku, što samo potvrđuje status ovog duela kao jednog od najvatrenijih u evropskoj košarci. Rivalstvo dva najveća grčka kluba odavno je preraslo sportske okvire i postalo simbol prestiža i ponosa. Njihovi susreti uvek donose emocije, pritisak i atmosferu koja se retko viđa u drugim dvoranama Evrope. Predstojeći okršaj već se svrstava među najtraženije događaje sezone, a
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Nikola Jović nakon Slovenije: „Igrati sa Jokićem je lako – Sigurno da sam bio dodatno motivisan!“ željko Obradović: Novi…

Nikola Jović nakon Slovenije: „Igrati sa Jokićem je lako – Sigurno da sam bio dodatno motivisan!“ željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Hot sport pre 1 sat
Nova trenerska vrteška: Poznati trener preuzima Mladost iz Lučana!? Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara…

Nova trenerska vrteška: Poznati trener preuzima Mladost iz Lučana!? Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Hot sport pre 1 sat
Šta se ovde desilo? Društvene mreže bruje – Bogdan bacio dres Partizana!? Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih…

Šta se ovde desilo? Društvene mreže bruje – Bogdan bacio dres Partizana!? Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Hot sport pre 1 sat
Novi Srbin u Premijer ligi? Klub mu je dao zeleno svetlo! Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Novi Srbin u Premijer ligi? Klub mu je dao zeleno svetlo! Željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Hot sport pre 1 sat
Selektor Slovenije posle ubedljivog poraza: „Bili smo previše uplašeni!“ željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih…

Selektor Slovenije posle ubedljivog poraza: „Bili smo previše uplašeni!“ željko Obradović: Novi ambasador Plazma Sportskih igara mladih!

Hot sport pre 1 sat
Crni scenario za Srbiju od koga svi strepe: Bliži se početak Eurobasketa, a ovo ne valja i svi se plaše...

Crni scenario za Srbiju od koga svi strepe: Bliži se početak Eurobasketa, a ovo ne valja i svi se plaše...

Kurir pre 4 sati
Cela Arena pumpala, Dodik najuren iz hale

Cela Arena pumpala, Dodik najuren iz hale

Ozon press pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanCrna GoraSlovenijaŽeljko ObradovićBrazilMadridPanatinaikosGrčkaEvrobasketderbiOlimpijakosBogdan BogdanovićMakabiLučaniAtina

Sport, najnovije vesti »

Kića, Moka, Praja pobeda do kraja: Het-trik zlatnih medalja Jugoslavije na prvenstvima Evrope je započet 1973. godine

Kića, Moka, Praja pobeda do kraja: Het-trik zlatnih medalja Jugoslavije na prvenstvima Evrope je započet 1973. godine

Danas pre 30 minuta
Gardašević zauzela treće mesto na mitingu Dijamantske lige u Briselu

Gardašević zauzela treće mesto na mitingu Dijamantske lige u Briselu

Danas pre 1 sat
Žreb za fudbalsko Svetsko prvenstvo na programu 5. decembra u Vašingtonu

Žreb za fudbalsko Svetsko prvenstvo na programu 5. decembra u Vašingtonu

Danas pre 1 sat
Na slobodu puštena 104 navijača Universidad Čilea nakon nereda u Argentini

Na slobodu puštena 104 navijača Universidad Čilea nakon nereda u Argentini

Danas pre 1 sat
Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Hose Ignasio Prades Pons novi selektor rukometašica Srbije

Danas pre 2 sata