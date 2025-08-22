Bogdan bacio dres Partizana? Oglasio se hitno da objasni šta je istina

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju (106:72) u poslednjoj proveri pred Evropsko prvenstvo, a meč u Beogradskoj areni obeležila je i situacija u kojoj se našao kapiten Bogdan Bogdanović.

Lider nacionalnog tima potpisivao je mnogo dresova svojih fanova, a na društvenim mrežama se "zavrteo" snimak na kojem se čini da jedan od njih sklanja od sebe. Na prvi pogled čini se da je reč o dresu Partizana, što je izazvalo brojne komentare navijača na društvenim mrežama. Zbog svega što se desilo, Bogdanović je morao da se oglasi i pojasni situaciju - dres Partizana nije bačen, Bogdan je zapravo skrenuo pažnju momku čiji je da mora da ga drži kako bi dobio