Predsednikov poziv na dijalog i debatu: Da li će se politički neistomnišljenici i studenti u blokadi odazvati?

"Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima sa legitimnim predstavnicima, onima koje oni izaberu.

Kad kažem oni, mislim predstavnici studentsko - blokaderskog pokreta, neka izaberu da li će to biti profesori, političari, studenti..." Ovo je poručio predsednik Aleksandar Vučić. Čeka se odgovor - Da li će se politički neistomnišljenici i studenti u blokadi odazvati? Neki su već rekli da "nemaju šta da pričaju" i da traže izbore. Gosti Usijanja: prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost