Predsednikov poziv na dijalog i debatu: Da li će se politički neistomnišljenici i studenti u blokadi odazvati?

Predsednikov poziv na dijalog i debatu: Da li će se politički neistomnišljenici i studenti u blokadi odazvati?

"Predlažem i nudim razgovor i debatu na svim našim televizijama, na svim našim portalima sa legitimnim predstavnicima, onima koje oni izaberu.

Kad kažem oni, mislim predstavnici studentsko - blokaderskog pokreta, neka izaberu da li će to biti profesori, političari, studenti..." Ovo je poručio predsednik Aleksandar Vučić. Čeka se odgovor - Da li će se politički neistomnišljenici i studenti u blokadi odazvati? Neki su već rekli da "nemaju šta da pričaju" i da traže izbore. Gosti Usijanja: prof. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost
Studenti ETF-a predsedniku: „Što nas zoveš kad imamo 5%“

Opozicione stranke o Vučićevom pozivu na debatu upućenom studentima u blokadi

Opozicione stranke o Vučićevom pozivu na debatu upućenom studentima u blokadi

Prve reakcije srpskih partija na Vučićev poziv Studentima u blokadi na TV debatu

Prve reakcije srpskih partija na Vučićev poziv Studentima u blokadi na TV debatu

Vučić je poslednji TV duel imao kad su današnji studenti išli u osnovnu školu: Ovo sve govori o „najhrabrijem“ predsedniku u…

Vučić je poslednji TV duel imao kad su današnji studenti išli u osnovnu školu: Ovo sve govori o „najhrabrijem“ predsedniku u novijoj istoriji

Vučić pozvao „blokadere“ na debatu i razgovor uz prenos na svim televizijama

Vučić pozvao „blokadere“ na debatu i razgovor uz prenos na svim televizijama

Studenti ETF: Što nas zoveš kad imamo 5%?

Studenti ETF: Što nas zoveš kad imamo 5%?

"S mafijom se ne pregovara": Stranke i pokreti o Vučićevom pozivu na debatu

"S mafijom se ne pregovara": Stranke i pokreti o Vučićevom pozivu na debatu

Studenti ETF-a predsedniku: „Što nas zoveš kad imamo 5%“

Okupljanja protiv blokada 23. avgust – osim u Novom Sadu

Okupljanja protiv blokada 23. avgust – osim u Novom Sadu

Tužilac Stefanović poručio sudijama Višeg suda: Pobijaćemo vašu odluku u zakonski propisanom postupku

Tužilac Stefanović poručio sudijama Višeg suda: Pobijaćemo vašu odluku u zakonski propisanom postupku

VJT: stav sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu paradoksalan, neosnovan i nezakonit

VJT: stav sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu paradoksalan, neosnovan i nezakonit

Srpska lista i Srpska demokratija podnele žalbe na odluku CIK-a

Srpska lista i Srpska demokratija podnele žalbe na odluku CIK-a

