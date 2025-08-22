Novaković (NPS): Protesti pokazali slabost SNS-a, okupljanja su demonstracija nemoći

Poslanik i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković ocenio je, nakon što je na protestima protiv blokada na koje su pozivali predstavnici vlasti u oko 50 mesta u Srbiji učestvovalo ukupno 33.000 ljudi, da je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) „potpuno izgubila inicijativu i kapacitet da kreira političke procese“. „Period kada su vodili proaktivnu politiku, nametali teme, držali ritam, oblikovali političku scenu i svodili svoje protivnike