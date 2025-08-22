Elek: Odluka CIK-a protivzakonita, uložićemo žalbu

Predstavnici Srpske liste saopštili su danas da su spremili i da će na vreme uložiti žalbu na odluku Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da njenim kandidatima onemogući učešće na lokalnim izborima 12. oktobra na Kosovu, ocenivši da se radi o diskriminatorskoj i protivzakonitoj odluci.

Naveli su su da je pre odbijanja prijave za učešće na izborima, kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata dala 20. avgusta preporuku CIK-u za potvrđivanje kandidata Srpske liste bez ikakvih uslova. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek je na konferenciji za novinare ocenio da je odbijanje zahteva te stranke pokušaj kosovskog premijera Aljbina Kurtija da "stekne jeftine političke poene". Elek smatra da Kurti takvom politikom
