Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

Nova pre 20 minuta  |  Autor: N1
Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

Studenti u blokadi i deo zaposlenih u Kliničkom centru Vojvodine organizuju skup ispred upravne zgrade povodom privođenja njihovog medicinskog tehničara usred smene.

Kako je navedeno u pozivu na okupljanje, medicinski tehničar je priveden na radnom mestu i tokom dežurstva, piše N1. Sedam pripadnika MUP-a tada je bez adekvatnog objašnjenja privelo zaposlenog, a tri policijska službenika su bez adekvatne medicinske zaštitne opreme i bez znanja dežurnih lekara ušla na odeljenje Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju – gde leže pacijenti koji su imunokompromitovani.
