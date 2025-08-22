Protest studenata i dela zaposlenih KC Vojvodine zbog privođenja medicinskog tehničara usred smene

Studenti u blokadi i deo zaposlenih u Kliničkom centru Vojvodine organizuju skup ispred upravne zgrade povodom privođenja njihovog medicinskog tehničara usred smene.

Kako je navedeno u pozivu na okupljanje, medicinski tehničar je priveden na radnom mestu i tokom dežurstva, piše N1. Sedam pripadnika MUP-a tada je bez adekvatnog objašnjenja privelo zaposlenog, a tri policijska službenika su bez adekvatne medicinske zaštitne opreme i bez znanja dežurnih lekara ušla na odeljenje Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju – gde leže pacijenti koji su imunokompromitovani.