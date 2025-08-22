Protest zbog privođenja zdravstvenog radnika u Novom Sadu

Slobodna Evropa pre 26 minuta
Protest zbog privođenja zdravstvenog radnika u Novom Sadu

Protest zbog privođenja medicinskog tehničara na Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV), tokom njegovog radnog vremena, održan je u petak, 22. avgusta u Novom Sadu.

Ispred upravne zgrade UKCV-a, okupile su se desetine njegovih kolega, studenti u blokadi novosadskog Medicinskog fakulteta, te zdravstveni radnici okupljeni u neformalne zborove. Jedna od koleginica privedenog zdravstvenog radnika, pročitala je saopštenje u ime, kako je istakla, kolektiva klinike na kojoj je zaposlen. Između ostalog, pozvali su direktorku UKCV-a Vesnu Turkulov da odgovori ko je dozvolio policiji da uđe na odeljenje te Klinike i uhapsi njihovog
