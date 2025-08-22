Izvorska voda bezbedna za piće na dve javne česme u Kragujevcu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda za upotrebu sa dve javne česme i to u Divostinu i Teferiču.

Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, na Bubnju, u Košutnjaku, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu, Bukurovcu i na Grujinoj česmi. Analazu uzoraka koji su uzeti 14. avgusta obavio je Institut za javno zdravlje Kragujevac. Podsećamo da su javne česme u Pešačkoj zoni, Velikom parku, u naseljima Mala Vaga i Aerodrom, kao i kod hotela Zelengora, priključene na gradski vodovod, te je voda sa