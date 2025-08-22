Izvorska voda bezbedna za piće na dve javne česme u Kragujevcu

Pressek pre 39 minuta  |  foto:pixabay/Polette2
Izvorska voda bezbedna za piće na dve javne česme u Kragujevcu

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda za upotrebu sa dve javne česme i to u Divostinu i Teferiču.

Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, na Bubnju, u Košutnjaku, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu, Bukurovcu i na Grujinoj česmi. Analazu uzoraka koji su uzeti 14. avgusta obavio je Institut za javno zdravlje Kragujevac. Podsećamo da su javne česme u Pešačkoj zoni, Velikom parku, u naseljima Mala Vaga i Aerodrom, kao i kod hotela Zelengora, priključene na gradski vodovod, te je voda sa
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Izvorska voda samo na DVE javne česme ISPRAVNA za piće

Izvorska voda samo na DVE javne česme ISPRAVNA za piće

InfoKG pre 4 minuta
Izvori u Kragujevcu: Voda ispravna u Divostinu i Teferiču

Izvori u Kragujevcu: Voda ispravna u Divostinu i Teferiču

Infozija pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromŠumariceKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Izvorska voda samo na DVE javne česme ISPRAVNA za piće

Izvorska voda samo na DVE javne česme ISPRAVNA za piće

InfoKG pre 4 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 19 minuta
Izvorska voda bezbedna za piće na dve javne česme u Kragujevcu

Izvorska voda bezbedna za piće na dve javne česme u Kragujevcu

Pressek pre 39 minuta
Izvori u Kragujevcu: Voda ispravna u Divostinu i Teferiču

Izvori u Kragujevcu: Voda ispravna u Divostinu i Teferiču

Infozija pre 29 minuta
Delovi Raške, Vrnjačke Banje i Rekovca danas bez struje

Delovi Raške, Vrnjačke Banje i Rekovca danas bez struje

Glas Šumadije pre 34 minuta