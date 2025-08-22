Početak sednice NSRS odložen zbog dojave o bombi; Mazalica: Dodik će ostati predsednik

RTV pre 8 minuta  |  Tanjug
Početak sednice NSRS odložen zbog dojave o bombi; Mazalica: Dodik će ostati predsednik

BANJALUKA - Početak posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske odložen je za 11.30 sati zbog anonimne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Dojava o bombi stigla je 10.07 časova, nakon čega su svi poslanici, mediji i zaposleni zamoljeni da napuste skupštinu dok se ne izvrše potrebne provere, prenose Nezavisne. Generalni sekretar NS RS Boran Bosančić rekao je da bi sednica trebalo da počne u 11.30. Policija je zatražila da se svi udalje iz kruga Narodne skupštine na bezbednu udaljenost, kako bi izvršila sve neophodne provere. Bosančić: Poziv o dojavi o bombi stigao iz BiH sa broja 065 Generalni sekretar
