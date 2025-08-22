Radović saopštio konačan spisak: Vučević predvodi Crnogorce na EP

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, igrati u grupi B sa domaćinom Finskom, kao i sa selekcijama Nemačke, Litvanije, Švedske i Velike Britanije

Selektor Crne Gore Boško Radović saopštio je danas konačan spisak od 12 košarkaša na koje će računati na predstojećem Evropskom prvenstvu. Na spisku su: Kajl Olmen, Igor Drobnjak, Vladimir Mihailović, Balša Živanović, Zoran Vučeljić, Đorđije Jovanović, Andrija Slavković, Emir Hadžibegović, Bojan Tomašević, Marko Simonović, Zoran Nikolić i Nikola Vučević. Crna Gora će na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, igrati u grupi B sa domaćinom Finskom, kao i sa