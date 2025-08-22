Sve suroviji pogled za Srbiju na UEFA rang listi: Pretekli nas Rumuni i Mađari, a tek sledi pakao!

Sve suroviji pogled za Srbiju na UEFA rang listi: Pretekli nas Rumuni i Mađari, a tek sledi pakao!

Ne tako davno Srbija je bila 11. na UEFA listi nacionalnog koeficijenta, a to je donelo šampionu i direktno učešće u Ligi šampiona, a vicešampionu Superlige da igra u kvalifikacijama za elitno takmičenje.

Bilo je to 2023. godine, a od tada kreće pravi sunovrat na rang listi, a posle prvih mečeva plej-ofa za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija, situacija se dodatno pogoršala. Srbija je bila na 22. mestu pre prvih mečeva plej-ofa, a Hrvatska nam je bila blizu. Međutim, ne samo da nismo stigli Hrvate, već su nas sada pretekli i Hrvatska i Rumunija, čiji su klubovi imali dobre rezultate u prvim mečevima. Mađarima su ostala dva tima, Ferencvaroš i Đer, šampion
