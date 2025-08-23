Zločin koji je šokirao Ameriku: Braći Menendez ponovo odbijen izlazak iz zatvora – 35 godina kasnije, drama se nastavlja

Alo pre 1 sat
Zločin koji je šokirao Ameriku: Braći Menendez ponovo odbijen izlazak iz zatvora – 35 godina kasnije, drama se nastavlja

Lajlu Menendezu, koji je 1989. godine sa svojim bratom Erikom ubio roditelje u kući u Beverli Hilsu, odbijen je uslovni otpust nakon 35 godina provedenih u zatvoru

Odluku je donelo Kalifornijsko odeljenje za korekcije i rehabilitaciju, dan nakon što je ista odluka doneta i za njegovog brata, preneo je Rojters. Taj postupak trajao je skoro 12 sati. Menendezovi su osuđeni za ubistvo roditelja, a presudu je izdao Državni odbor za saslušanje uslovnog otpusta.
Rojters

