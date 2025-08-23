Na današnji dan, 23. avgust

Danas je subota, 23. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1305 - U Londonu je obešen Vilijam Volas, vodja Škota u borbi protiv Engleza. 1514 - Turski sultan Selim I pobedio je u bici kod Čaldirana persijskog šaha Ismaila, potom je osvojio Siriju (1516). 1754 - Rodjen je Luj XVI (Louis), francuski kralj od 1774. Nakon izbijanja Francuske revolucije 1789. doveden je sa porodicom iz Versaja u Pariz. U septembru 1792. Žirondinski konvent svrgnuo ga je sa prestola, u decembru iste godine osudjen je na smrt pod optužbom za