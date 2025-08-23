Na današnji dan, 23. avgust

B92 pre 7 sati
Na današnji dan, 23. avgust

Danas je subota, 23. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1305 - U Londonu je obešen Vilijam Volas, vodja Škota u borbi protiv Engleza. 1514 - Turski sultan Selim I pobedio je u bici kod Čaldirana persijskog šaha Ismaila, potom je osvojio Siriju (1516). 1754 - Rodjen je Luj XVI (Louis), francuski kralj od 1774. Nakon izbijanja Francuske revolucije 1789. doveden je sa porodicom iz Versaja u Pariz. U septembru 1792. Žirondinski konvent svrgnuo ga je sa prestola, u decembru iste godine osudjen je na smrt pod optužbom za
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Umro Ivan Sarić, prvi čovek iz Srbije koji je poleteo avionom

Vremeplov: Umro Ivan Sarić, prvi čovek iz Srbije koji je poleteo avionom

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SirijaLondonParizFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 1 minut
Opasan trend među vozačima: Ovo nikako ne smete imati u vozilu ako putujete u Grčku! Novi zakon o saobraćaju predviđa…

Opasan trend među vozačima: Ovo nikako ne smete imati u vozilu ako putujete u Grčku! Novi zakon o saobraćaju predviđa drakonske kazne, oduzimanje registracije i dozvole

Blic pre 56 minuta
(Mape) Uragan Erin uzburkao atmosferu: Pakao se vraća u Srbiju! Dobro pogledajte ovu mapu, jedan dan je ključan, stiže totalni…

(Mape) Uragan Erin uzburkao atmosferu: Pakao se vraća u Srbiju! Dobro pogledajte ovu mapu, jedan dan je ključan, stiže totalni obrt

Blic pre 6 minuta
Zašto ekskluzivni lokali u Beogradu zvrje prazni – nova vrsta menadžera mogla bi da bude rešenje

Zašto ekskluzivni lokali u Beogradu zvrje prazni – nova vrsta menadžera mogla bi da bude rešenje

RTS pre 56 minuta
Večeras pogledajte u nebo, ovo se odavnina veruje Danas se slavi veliki svetac

Večeras pogledajte u nebo, ovo se odavnina veruje Danas se slavi veliki svetac

Alo pre 1 sat