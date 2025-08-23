Terzić: "Bilo je bolje nego što smo se nadali"

B92 pre 1 sat
Terzić: "Bilo je bolje nego što smo se nadali"

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić je izneo utiske posle pobede nad Ukrajinom.

Odbojkašice Srbije zabeležile su prvu pobedu na 20. Svetskom prvenstvu, pošto su maksimalnim rezultatom 3:0, savladale reprezentaciju Ukrajine. Na ovaj način, svetske šampionke načinile su krupan korak ka plasmanu u osminu finala. Terzić je priznao da nije očekivao tako ubedljivu pobedu i da je zadovoljan rezultatom. "Ukrajina je ekipa koja ima izuzetno dobrog dizača i dobre krajnje napadače, koji su nam u prva dva seta napravili blizu 50 odsto realizacije. To se
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Srbija u odbranu svetske krune krenula maksimalnom pobedom

Srbija u odbranu svetske krune krenula maksimalnom pobedom

Sportski žurnal pre 8 minuta
Terzić prijatno iznenađen: Bilo je bolje nego što smo se nadali...

Terzić prijatno iznenađen: Bilo je bolje nego što smo se nadali...

Kurir pre 28 minuta
Rezime drugog dana SP: Gvideti slomio Bugarke, namučila se Kina

Rezime drugog dana SP: Gvideti slomio Bugarke, namučila se Kina

Sport klub pre 8 minuta
Tijana Bošković posle trijumfa nad Ukrajinom: "Ne osećamo pritisak"

Tijana Bošković posle trijumfa nad Ukrajinom: "Ne osećamo pritisak"

Sportske.net pre 1 sat
Odbojkašice Srbije pobedom započele odbranu zlata na Svetskom prvenstvu

Odbojkašice Srbije pobedom započele odbranu zlata na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata
Ubedljiva pobeda odbojkašica

Ubedljiva pobeda odbojkašica

Vesti online pre 2 sata
Srbija pobedom počela Svetsko prvenstvo: Tijana Bošković sjajna

Srbija pobedom počela Svetsko prvenstvo: Tijana Bošković sjajna

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaSvetsko prvenstvoUkrajina

Sport, najnovije vesti »

Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Ebereči Eze novo pojačanje Arsenala

Danas pre 53 minuta
Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Kadetkinje Srbije osvojile peto mesto na Evropskom košarkaškom prvenstvu i obezbedile plasman na SP

Danas pre 2 sata
"Crna lista" slavnih fudbalera: 10 najstrašnijih smrti u fudbalu (video)

"Crna lista" slavnih fudbalera: 10 najstrašnijih smrti u fudbalu (video)

Pravda pre 12 minuta
Kakav početak Kalča! Napoli je mašina sa majstorom u prvoj brzini, Vanja na debiju sačuvao mrežu!

Kakav početak Kalča! Napoli je mašina sa majstorom u prvoj brzini, Vanja na debiju sačuvao mrežu!

Sportske.net pre 18 minuta
Aleksandra Krunić i Danilina osvojile turnir Klivlendu

Aleksandra Krunić i Danilina osvojile turnir Klivlendu

RTS pre 38 minuta