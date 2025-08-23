Terzić: "Bilo je bolje nego što smo se nadali"

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić je izneo utiske posle pobede nad Ukrajinom.

Odbojkašice Srbije zabeležile su prvu pobedu na 20. Svetskom prvenstvu, pošto su maksimalnim rezultatom 3:0, savladale reprezentaciju Ukrajine. Na ovaj način, svetske šampionke načinile su krupan korak ka plasmanu u osminu finala. Terzić je priznao da nije očekivao tako ubedljivu pobedu i da je zadovoljan rezultatom. "Ukrajina je ekipa koja ima izuzetno dobrog dizača i dobre krajnje napadače, koji su nam u prva dva seta napravili blizu 50 odsto realizacije. To se