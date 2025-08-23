Prva dama Turske pisala Melaniji Tramp: ‘Pomozite deci u Gazi’

BBC News pre 55 minuta

Reuters Melanija Tramp, američki i turski predsednici Donald Tramp i Redžep Tajip Erdogan, Ermina Erdogan, uoči sastanka 2019. godine u Beloj kući

Supruga turskog predsednika Turske pozvala je prvu damu SAD Melaniju Tramp da se založi za decu koja pate u ratu koji Izrael vodi skoro dve godine u Pojasu Gaze.

Emina Erdogan pohvalila je podršku prve dame SAD deci pogođenoj ruskom invazijom na Ukrajinu, tražeći od Melanije Tramp da se založi i za Palestince.

U pismu objavljenom iz kabineta predsednika Turske, Erdogan je napisala da je Gaza postala „dečje groblje".

„Moramo da ujedinimo naše glasove i snagu protiv ove nepravde", poručila je Emina Erdogan.

Humanitarne agencije pri Ujedinjenim nacijama, procenjuju da pola miliona ljudi gladuje u gradu Gazi i da je 132.000 dece ugroženo neuhranjenošću.

U gradu Gazi je prvi put zvanično proglašena glad i to na dan kada je Izrael počeo novu kopnenu ofanzivu na najveći grad u Pojasu Gaze.

„Izraz 'nepoznata beba' napisan na pokrovima hiljada dece iz Gaze otvara neizlečive rane u našoj savesti“, napisala je Emuina Erdogan.

U pismu je pozvala Melaniju Tramp da „pokaže istu osetljivost prema Gazi kao prema ukrajinskoj deci koja su izgubila živote u ratu" koji traje više od tri i po godine.

Supruga turskog predsednika je od Melanije Tramp zatražila i da direktno apeluje na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da „okonča humanitarnu krizu u Gazi".

Ranije ovog meseca, Melanija Tramp je poslala pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, moleći ga da misli na decu.

Prilikom nedavne posete Vašingtonu, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski uručio je šefu Bele kuće Donaldu Trampu pismo koju je njegova supruga Olena Zelenski poslala Melaniji Tramp.

Prva dama Turske se obično ne meša u politiku i više je aktivna u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine, zbog čega ju je jednom prilikom pohvalio generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Ali Emina Erdogan jeste ranije pisala slična pisma partnerkama svetskih lidera - 2016. godine u ime Sirijaca zahvaćenih građanskim ratom, a u martu je osudila akcije Izraela u Gazi.

Pismo Emine Erdogan je objavljeno posle osuđujućeg izveštaja o humanitarnoj situaciji u Gazi.

U izveštaju organizacije Integrisane klasifikacije faze bezbednosti hrane (IPC) potvrđena je glad u i oko grada Gaze, uz upozorenje da će se u narednim nedeljama više od 640.000 ljudi suočiti sa „katastrofalnim uslovima".

Naglašeno da su zbog nestašice hrane posebno pogođena deca i da je jedna od jedno od tri osobe u Gazi akutno neuhranjeno.

Predviđa se da će do juna 2026. godine neuhranjenost ugroziti živote 132.000 dece mlađe od pet godina.

Ministarstvo zdravlja kojim upravlja Hamas saopštilo je da je od gladi do sada umrlo 273 ljudi, od kojih je 112 dece.

Izrael negira da u Gazi postoji glad i optužuje IPC za pristrasnost i da koriste podatke koji dolaze od Hamasa.

IPC odbacuje ovu kritiku.

Rat u Pojasu Gaze počeo je u oktobru 2023.

Najpre su palestinske ekstremističke grupe, predvođene Hamasom, upale na jug Izraela, ubivši oko 1.200 ljudi, a još 251 uzeli za taoce.

Izrael je pokrenuo brutalan odgovor, najpre vazdušnim napadima, a potom i kopnenom ofanzivom koja i dalje traje.

Od oktobra 2023. u Gazi je ubijeno više od 62.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja koje vodi Hamas.

Većina stanovništva Gaze je takođe više puta raseljena, a procenjuje se da je više od 90 odsto domova oštećeno ili uništeno, kao i da su sistemi zdravstvene zaštite, vodosnabdevanja i kanalizacije u kolapsu.

Pogledajte video: Gaza uz vazduha - sve je pustoš

