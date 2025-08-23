Stub: "Putin nije uspeo u svojim ciljevima, Tramp gubi strpljenje, a njega jedino sluša i boji ga se"

Blic
Predsednik Finske Aleksandar Stub izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin nije uspeo u svojim ciljevima u Ukrajini već da je napravio najveću geopolitičku grešku, dodajući da predsednik SAD Donald Tramp, kao jedini koji može da utiče na ruskog lidera, polako gubi strpljenje.

On je u intervjuu za javni servis te zemlje izrazio uverenje i da je pozicija Finske u međunarodnim odnosima sve bitnija. - Putin je ujedinio Evropu, proširio je NATO na Finsku i Švedsku, praktično je povećao odbrambene izdatke NATO-a sa dva odsto na pet odsto. Ako pogledamo teritorijalna osvajanja, on već 12 godina pokušava da osvoji Donjeck, od čega je praktično polovinu dobio pre početka rata, a napredovao je 25 odsto na bojnom polju u poslednjih 12 godina -
