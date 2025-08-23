Večeras okupljanja građana protiv blokada: Ovo su neka od mesta gde će biti skupovi

U više od 70 mesta u Srbiji danas će se održati okupljanja građana koji se protive blokadama, od Vojvodine do južne Srbije.

Kako je planirano, skupovi će početi u 18.30 sati. Neka od mesta gde se održavaju su: Loznica, Vranje, Leskovac, Bor Požarevac, Paraćin... Takođe, okupljanja su planirana i u Priboju, Bajinoj Bašti, Raški, Kučevu, Doljevcu, Bojniku, Prokuplju, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji, Aranđelovcu, Smederevu, Negotinu, Bosilegradu... U sredu, 20. avgusta, ista ovakva okupljanja održana su u oko 50 lokalnih samouprava u Srbiji. Ona su, između ostalog, održana u Pančevu, Subotici,