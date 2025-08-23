Analiza Moskovskog tajmsa: Šta stoji na putu susreta Putin – Zelenski?

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Analiza Moskovskog tajmsa: Šta stoji na putu susreta Putin – Zelenski?

Mogućnost direktnog susreta između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog dominira naslovima u svetskim medijima.

Mirovni pregovori između Moskve i Kijeva iz 2022. godine su propali, dok ni obnovljeni pokušaji pregovora ranijeg ovog leta nisu doneli pomak. Ali, tri i po godine nakon ruske invazije na Ukrajinu – koja je razorila zemlju i odnela desetine hiljada života – postavlja se pitanje: hoće li se lideri dve zaraćene strane konačno sesti za pregovarački sto? Moskovski tajms (The Moscow Times) analizira prepreke koje bi mogle osujetiti ovaj sastanak: Zelenski i Putin samo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zakazana sednica Saveta bezbednosti na zahtev Rusije

Zakazana sednica Saveta bezbednosti na zahtev Rusije

Vesti online pre 29 minuta
Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

RTS pre 1 sat
Rusija zakazala hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zbog napada na Severni tok

Rusija zakazala hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zbog napada na Severni tok

Euronews pre 3 sata
Na zahtev Rusije 26. avgusta hitan sastanak SB UN zbog napada na Severni tok

Na zahtev Rusije 26. avgusta hitan sastanak SB UN zbog napada na Severni tok

RTV pre 4 sati
UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

UKRAJINSKA KRIZA Tramp: Radije ne bih bio na sastanku Putina i Zelenskog – oni su kao "ulje i sirće"

RTV pre 4 sati
Ruska PVO oborila sedam ukrajinskih dronova Napadi ne prestaju, više povređenih, među njima i dete

Ruska PVO oborila sedam ukrajinskih dronova Napadi ne prestaju, više povređenih, među njima i dete

Dnevnik pre 5 sati
Putinove zveri bde nad ukrajinom! Ukrajinska PVO oborila 36 drona tokom noći

Putinove zveri bde nad ukrajinom! Ukrajinska PVO oborila 36 drona tokom noći

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaTimesKijev

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Dajem Putinu “par nedelja”…

Tramp: Dajem Putinu “par nedelja”…

Vesti online pre 4 minuta
Jeziv poslednji snimak oca i sina samo minut pre nego što ih je ubio monstrum: Krenuli po sladoled, mališan pokazao nešto…

Jeziv poslednji snimak oca i sina samo minut pre nego što ih je ubio monstrum: Krenuli po sladoled, mališan pokazao nešto ispred sebe... Usledio je užas (video)

Kurir pre 4 minuta
Zbog štrajka obustavljen železnički saobraćaj u Crnoj Gori

Zbog štrajka obustavljen železnički saobraćaj u Crnoj Gori

Nova pre 4 minuta
Prskao ljude biber sprejom, povređeno 16 osoba Haos u glavnom gradu

Prskao ljude biber sprejom, povređeno 16 osoba Haos u glavnom gradu

Alo pre 9 minuta
Severna Koreja poručila Južnoj posle upozoravajućih pucnjeva na granici: Ozbiljna provokacija

Severna Koreja poručila Južnoj posle upozoravajućih pucnjeva na granici: Ozbiljna provokacija

Beta pre 1 sat