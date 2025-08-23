Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada: "Hoćemo normalan život"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Širom Srbije okupljanja građana protiv blokada: "Hoćemo normalan život"

U velikom broju mesta u Srbiji večeras su se okupili građani protiv blokada koji poručuju da višemesečne blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da žele da normalno žive, kreću se i rade.

Okupljanja se održavaju, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Rumi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Obrenovcu, Lučanima, Požarevcu, Negotinu... Građani nose zastave Srbije i brojne transparente, među kojima su "Građani protiv blokada", "Hoću moj život nazad",
