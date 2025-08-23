Skup "Građani protiv blokada" širom Srbije: Okupljanja održana u više gradova

Večeras se u brojnim mestima u Srbiji održana javna okupljanja građana protiv blokada.

Učesnici protesta poručili su da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da žele normalan život, slobodu kretanja i rada. U Inđiji su građani istakli da žele bolju Srbiju i da im je važno da se slobodno kreću. Okupljanja su zabeležena i u Šodu, kao i u drugim delovima Vojvodine, među kojima su Ruma, Bačka Palanka i Sremski Karlovci. U Rumi, u Železničkoj ulici, skup je počeo intoniranjem himne, a potom su izvođene i patriotske pesme. Okupljanja u Vojvodini