Smena oblaka i sunca, temperatura do 28 stepeni

Pomenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura biće od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U toku noći u severnim, zapadnim i centralnim krajevima uslediće naoblačenje, mestimično s kratkotrajnom kišom. Smena oblaka i sunca bez kiše, temperatura do 28 stepeni U Beogradu biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i