Najgore sudije na svetu su Engleske: Pogledajte skandaloznu odluku u Premijer ligi! Premijerligaška bomba odjeknula: Ovakvo predstavljanje nismo skoro videli!

Zaista neshvatljivo šta se dešava na Ostrvu! Golman Mančester sitija Džejms Traford imao je prvo poluvreme za zaborav na svom debiju pred domaćom publikom na „Etihadu“ protiv Totenhema.

Tim Tomasa Franka otišao je na odmor sa dva gola prednosti, nakon što su se u strelce upisali krilni napadač Brenan Džonson i vezista Žoao Paljinja. Traford (22) bio je direktni krivac za drugi pogodak „pevaca“, pošto je izgubio loptu u svom kaznenom prostoru. Pape Matar Sar presekao je njegov loš pas, a Paljinja potom rutinski zatresao mrežu. Red Card for James Trafford or no? pic.twitter.com/xnhKjiloKT — Premier League Out Of Context (@PL__OOC) August 23, 2025