Kontrola leta upozoravala, posada ignorisala: Kako je Embraer skoro završio u nesreći na ‘Nikola Tesli’“

In medija
Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju završio je Privremeni izveštaj o istrazi udesa aviona Embraera Maraton erlajnza na letu Er Srbije JU324 za Diseldorf, koji se dogodio početkom 2024. na Aerodromu Nikola Tesla.

Izveštaj je pokazao ono što se i pretpostavljalo, da je posada aviona donela niz pogrešnih odluka koje su dovele do udarca repa aviona o travnatu podlogu, a potom i u antenu van piste. Avion sa 106 putnika i pet članova posade na letu za Diseldorf iz Beograda, teško je oštećen prilikom poletanja sa aerodroma „Nikola Tesla“ 18. februara 2024. godine, piše N1. Letelica grčkog Maraton erlajnsa, koja je letela za potrebe Er Srbije, vratila se na beogradski aerodrom sa
