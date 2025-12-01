„Kada prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu do 4.000 ljudi ostaje bez posla, a u NIS-u 12.000“: Poslanici o problemima u vezi sa NIS-om

Poslanici Skupštine Srbije raspravljali su o amandmanima na predloge Zakona o gasu, Zakona o nafti, Zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i rezerva gasa, a zapravo su govorili o problemu gašenja Rafinerije nafte u Pančevu, gasifikaciji Ćićevca, nedovoljnim kapacitetima gasnih skladišta i proizvodnji gasa u poljoprivredi.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković rekao je da kada prestane da radi Rafinerija nafte u Pančevu, prestaje i Petrohemija, što znači da 2.500 ljudi ostaje na ulici, a sa kooperantima 3.500 do 4.000 ljudi, dok će u Naftnoj industriji Srbije bez posla ostati 12.000 ljudi. On je naveo da od poreza na plate u Rafineriji prihoduju Pančevo i Novi Sad, a Vojvodina od poreza na dobit, i da se posle prestanka rada rafinerije ostaje i bez radnih mesta i