NIS čeka odluku o licenci, rafinerija još danas u fazi tople cirkulacije

RTS pre 1 sat
NIS čeka odluku o licenci, rafinerija još danas u fazi tople cirkulacije

Situacija oko Naftne industrije Srbije i dalje je neizvesna – još se čeka odluka Stejt departmenta i OFAK-a. Rafinerija će sutra i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a. Predsednik Aleksandar Vučić za danas je zakazao važan sastanak.

Vučić: Još nema novosti iz SAD o NIS-u, sutra veliki sastanak tim povodom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nema nikakvih novosti iz SAD u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i da će sutra, tim povodom, biti organizovan veliki sastanak. Opširnije Kraće Profesor Lukić: Pitanje NIS-a je intenziviranje igre nerava Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić rekao je za RTS da je pitanje NIS-a geopolitičko i spoljnopolitičko i kako OFAK
Još bez potvrde iz Vašingtona o licenci za NIS, rafinerija u Pančevu još danas u fazi tople cirkulacije

Oglasio se Vučić povodom NIS-a: Težak period je pred nama!

Rafinerija u Pančevu sutra zaustavlja proizvodnju: Srbija pred najvećim energetskim testom! Rafinerija u Pančevu

Profesor Lukić: NIS-u će presuditi OFAK, država je učinila sve što je do nje! Evo šta bi doneo kraj rada rafinerije

Rezerve počinju ozbiljno da se troše, odluka SAD sve menja: Naš ekonomista uputio dramatično upozorenje

Rafinerija u Pančevu sutra obustavlja rad: hiljade radnika pod znakom pitanja

