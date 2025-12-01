Neizvesna sudbina Rafinerije Pančevo: Još danas u „toploj cirkulaciji“, sutra prestaje sa radom bez američke licence

Rafinerija u Pančevu, u vlasništvu Naftene industrije Srbije (NIS), još danas je u fazi tople cirkulacije, a sutra bi trebalo da prestane da radi ukoliko SAD ne izda licencu za rad NIS-u.

Na taj režim rada rafinerija je prešla 25. novembra usled nedostatka sirove nafte za preradu, što je posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas biti održan važan sastanak o tome kako će se rešavati problemi koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada. Naveo je da će Srbija, ako do sutra ne stigne licenca od SAD, morati na različite načine da se