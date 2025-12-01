Oglasio se Vučić povodom NIS-a: Težak period je pred nama!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se obratio povodom situacije u NIS-u. – Nema i ne očekujem nikakvih novosti.

Nemamo nikakvih novosti, pred nama je težak period. Sutra u 10.30 je veliki sastanak i moramo da se pripremimo, pa ćemo obavestiti sve o tome – izjavio je Vučić. On je naglasio da se građani i javnost ne trebaju plašiti, ali je istovremeno upozorio da predstoji period izazova i teških odluka. Vučić je najavio da će nakon sutrašnjeg sastanka svi relevantni detalji biti saopšteni javnosti. Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović