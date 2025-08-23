Promenljivo oblačno, ali bez kiše: Temperature ispod proseka

N1 Info pre 1 sat
Promenljivo oblačno, ali bez kiše: Temperature ispod proseka

Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i sveže, ali bez kiše.

Iznad Srbije danas će se nalaziti svežija vazdušna masa pristigla iz centralne Evrope, pa će se temperatura kretati ispod proseka za ovaj period godine. U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno, ali nam ti oblaci neće donositi padavine. Duvaće umeren, na istoku Srbije i jak severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 24 do 28 stepeni. U nedelju ujutru i pre podne u Vojvodini oblačno sa slabom kišu. Posle podne na severu razvedravanje, dok se na
