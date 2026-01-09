Uhapšena osumnjičena za izazivanje požara na katedrali u Novom Sadu

Uhapšena je I. M. (52) ) iz Novog Sada zbog sumnje da je izazvala požar na Župnoj crkvi Imena Marijinog u tom gradu, saopštila je Policijska uprava Novog Sada. "Sumnja se da je 8. januara, oko 4 sata ujutru, polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata katedrale", objavila je Policija 9. januara. Dodaje se da je u pretresu stana osumnjičene pronađen kanister sa benzinom. Navodi se da je osumnjičena za krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Određeno joj je