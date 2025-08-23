Vremenska prognoza za Srbiju: promenljivo oblačno sa prolaznim pljuskovima i svežim noćima

Naslovi.ai pre 1 sat
Narednih dana u Srbiji uglavnom suvo i sveže vreme sa dnevnim temperaturama ispod proseka, uz prolaznu kišu sutra u planinskim predelima.

Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni, koji će uveče slabiti. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. U Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici očekuje se pretežno sunčano vreme sa temperaturom oko 25 stepeni. Beta Radio 021 Ozon

Ujutru i pre podne očekuje se prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom u nekim delovima Srbije, dok će na krajnjem severu biti pretežno sunčano. U Vojvodini u nedelju ujutru i pre podne očekuje se oblačno vreme sa slabom kišom, a tokom dana razvedravanje. Na istoku i jugoistoku Srbije biće vetrovito. RTS Blic Radio 021

Narednih dana očekuje se uglavnom suvo i sveže vreme sa dnevnim temperaturama ispod proseka i vrlo svežim noćima. Sutra je moguća prolazna kiša, naročito u planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, dok će na primorju duvati bura i maestral. Maksimalne temperature kretaće se između 18 i 27 stepeni. Mondo Novi magazin Dnevnik

