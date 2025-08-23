“Posao veka” ili korupcija stoleća? Nikezić o projektu EXPO

Potpredsednik Stranke slobode i pravde, Dušan Nikezić, objavio je saopštenje u kojem optužuje vlast da projekat EXPO nije razvojni, već paravan za bogaćenje lica bliskih vlasti.

Posebno ukazuje na potencijalnu dobit kompanije Al Dahra od preprodaje zemljišta. Nikezić je uputio pitanja ministru finansija, tražeći objašnjenje zašto je zona projekta proširena na 813,6 hektara, što je sedam puta više od prvobitnog plana. Takođe, postavlja se pitanje o vlasništvu nad 13 parcela, ukupne površine 340 hektara, koje su nekada bile u vlasništvu PKB-a, a sada su u posedu kompanije “New International Investments 011”, sestrinske firme Al Dahre. U
