Nikezić poručio Malom: EXPO je sinonim za korupciju, odmah zaustaviti rad na njemu

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je Plan za proširenje zone EXPO na 813,6 hektara još jedna potvrda da taj projekat nije razvojni već sinonim za korupciju i da je neophodno odmah ga prekinuti.

"To nije nikakav razvojni projekat, već samo paravan za bogaćenje ljudi bliskih vlasti, poput Al Dahre, koja će preprodajom zemljišta PKB-a potencijalno ostvariti stostruku dobit", rekao je potpredsednik SSP, poslanik Dušan Nikezić, u pisanoj izjavi. Zato je ministru finasija javno postavio pitanja, među njima, i: "Zašto se zona EXPO projekta proširuje na 813,6 hektara, što je sedam puta veća površina od prvobitno planirane?". "Da li je tačno da se u okviru plana