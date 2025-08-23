Blagojević: Idemo u Niš spremni da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda

Blagojević: Idemo u Niš spremni da nastavimo niz bez poraza, ali i seriju pobeda

Partizan u meču šestog kola gostuje niškom Radničkom u nedelju od 19 i 30, posle maksimalnog učinka u četiri odigrana meča SLS

Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je pred gostovanje Radničkom da će njegova ekipa u Nišu pokušati da nastavi niz bez poraza, ali i produži seriju pobeda u Super ligi Srbije. Parni valjak u meču šestog kola gostuje Nišlijama u nedelju od 19 i 30, posle maksimalnog učinka u četiri odigrana meča SLS. - Imali smo posle više nedelja normalan mikrociklus. Odavno nismo imali toliko vremena da se odmorimo i da radimo neke stvari razdvojeno, i što se tiče fizičkih i
