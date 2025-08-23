Na Produktnoj berzi skočio promet: Stočni ječam prednjači u trgovini

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na Produktnoj berzi u Novom Sadu tokom ove nedelje zabeležen je veći obim trgovanja, a najviše se trgovalo stočnim ječmom, čije je učešće u ukupnom nedeljnom prometu iznosilo 36 odsto, navodi se u berzanskom izveštaju.

Promet preko berze iznosio je 5.495 tona robe a njegova finansijska vrednost iznosila je 206,17 miliona dinara. Tokom cele nedelje na tržištu kukuruza bila je izražena ponuda, dok je interesovanje kupaca za ovom žitaricom bilo slabo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 26,30 do 27,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Cena kukuruza bila je veća za 2,12 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Sa berze navode da se, ukoliko vremenske prilike dozvole, prve
