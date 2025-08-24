Vučić najavio otvaranje brze pruge Novi Sad-Subotica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će za 20 do 30 dana biti otvorena za saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice.

"Verujem da ćemo za 20 do 30 dana i za putnički i za teretni saobraćaj otvoriti prugu Beograd - Novi Sad - Subotica", rekao je Vučić u Palati Srbija. On je to izjavio tokom predstavljanja novih ekonomskih mera za građane.