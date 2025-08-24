Vučić najavio otvaranje brze pruge Novi Sad-Subotica

B92 pre 3 sata
Vučić najavio otvaranje brze pruge Novi Sad-Subotica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će za 20 do 30 dana biti otvorena za saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice.

"Verujem da ćemo za 20 do 30 dana i za putnički i za teretni saobraćaj otvoriti prugu Beograd - Novi Sad - Subotica", rekao je Vučić u Palati Srbija. On je to izjavio tokom predstavljanja novih ekonomskih mera za građane. Tražite još vesti za temu Društvo? Interesuju vas lokalne teme za Novi Sad? Politika, društvo, biznis, sport, hronika, servisne vesti, isključenja struje i vode, izmene u prevozu i još mnogo toga... Sve najnovije i najvažnije informacije, kao i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Smanjićemo cene za 3.000 proizvoda, najniži krediti u istoriji Srbije"! Prva rampa za marže: Vučić predstavlja nove ekonomske…

"Smanjićemo cene za 3.000 proizvoda, najniži krediti u istoriji Srbije"! Prva rampa za marže: Vučić predstavlja nove ekonomske mere (foto/video)

Blic pre 15 minuta
Ovo su jeftini krediti koje je predstavio Vučić: Koliko mogu da podignu penzioneri, a koliko zaposleni

Ovo su jeftini krediti koje je predstavio Vučić: Koliko mogu da podignu penzioneri, a koliko zaposleni

Blic pre 50 minuta
Niko neće moći da oduzme stan do 60 kvadrata: Vučić o novoj meri za izvršitelje

Niko neće moći da oduzme stan do 60 kvadrata: Vučić o novoj meri za izvršitelje

Blic pre 1 sat
Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Vučić o novim ekonomskim merama: Odnosiće se na sve proizvode, pre svega na prehrambene

Blic pre 2 sata
Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

Vučić predstavio nove ekonomske mere: Niže cene hrane i kredita, popust na računima za struju

NIN pre 5 sati
Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

Predsednik predstavio nove ekonomske mere: Smanjićemo cene i kamatne stope za kredite, građani će živeti bolje

RTV pre 6 sati
Vučić: Dijalog nema alternativu, nastaviću da nudim razgovor studentima u blokadi

Vučić: Dijalog nema alternativu, nastaviću da nudim razgovor studentima u blokadi

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaNovi SadPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Blic pre 15 minuta
Skupština Kosova ni u 57. pokušaju nije izabrala predsednika parlamenta

Skupština Kosova ni u 57. pokušaju nije izabrala predsednika parlamenta

Danas pre 10 minuta
Vučić sutra na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom

Vučić sutra na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom

Blic pre 1 sat
"Podstaći Vučića i legitimne demonstrante da uđu u dijalog": Kolumnista Njujork posta posetio Beograd: "Pogrešna je…

"Podstaći Vučića i legitimne demonstrante da uđu u dijalog": Kolumnista Njujork posta posetio Beograd: "Pogrešna je pretpostavka zapada da je bolje ono što dolazi posle Vučića"

Blic pre 2 sata
Marinika Tepić: Bez tehničke vlade izbori unapred pokradeni

Marinika Tepić: Bez tehničke vlade izbori unapred pokradeni

Danas pre 1 sat