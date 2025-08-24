Windows 95: Sistem koji je promenio korišćenje računara

BBC News pre 29 minuta

Najlah Feanny/Corbis via Getty Images Sistem Windows95 je pušten u prodaju 24. avgusta 1995, a glavni promoter inovativnog softvera bio je Bil Gejts, direktor kompanije Majkrosoft

Kada se Branislav Bukmirović 1985. prvi put našao pred računarom, tastaura je bila glavno oruđe, a nepregledni redovi znakova, slova i brojeva njegova svakodnevica u nameri da pokrene neku od kompjuterskih aplikacija.

Činio je to u operativnom sistemu MS-DOS, izdavajući tekstualne naredbe mašini, što je bilo uobičajeno sve do 24. avgusta 1995.

Tada je američki tehnološki gigant Majkrosoft u prodaju pustio Windows95 .

„Tada sam prvi put video da jedan sistem kotroliše ceo računar, nije više bilo kuckanja, već samo upališ kompjuter i miš odjednom postaje glavni, što mi je bio najveći šok.

„Blago rečeno revolucija, Windows 95 je sve promenio i za mene je to najveći tehnološki zaokret i skok do pojave pametnih telefona", priča za BBC na srpskom 65-godišnji penzioner Bukmirović, koji je tri i po decenije radio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Windows95 uneo je niz inovacija: bio je jedan od prvih operativnih sistema koji je ujedno imao i grafički korisnički interfejs - uvedeno je dugme „Start" i pozadina sa ikonicama koje se otvaraju klikom kursora, što je i danas u upotrebi, a internet i pretraživači postali su dostupniji.

Majkrosoftov softver je „širokim masama kućnih i poslovnih korisnika olakšao korišćenje računara“ i bio je prvi operativni sistem koji je „omogućavao rad u potpuno grafičkom okruženju", kaže Miloš Ivanović, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, za BBC na srpskom.

Sve te osnovne računarske elemente je ujedinio i „učinio je da korisnik manje brine o njima“, dodaje stručnjak za kompjuterske komunikacije.

„Po mnogima, on je softver koji je definisao lični računar 1990-ih godina", dodaje Ivanović.

Osim tehnološkog buma, doneo je i komercijalnu revoluciju, samo u promociju sistema Windows95 Majkrosoft je uložio 300 miliona dolara, a u njoj su učestvovali slavni Rolingstonsi i zvezde popularne televizijske serije Prijatelji.

Samo „godinu ili dve“ posle puštanja u prodaju, postao je „najupotrebljivaniji operativni sistem" do tada napravljen, piše na sajtu Majkrosofta.

'Revolucija'

Prvi susret sa inovativnim operativnim sistemom na Elektrotehničkom fakultetu Branislav Bukmirović pamti kao „šok".

„Trebalo mi je vremena da se naviknem. Prvi mesec je bila muka živa, ali mi je onda rad na računaru postao mnogo lakši i brži“, priseća se.

„Ali nije trebalo neko veliko znanje, ako prvi put počinješ da radiš na kompjuteru i mogao si za pola sata nekome da objasniš kako da jednim klikom 'mišem' nešto sačuva, obriše ili štampa“, dodaje.

Potpuno nov grafički izgled ekrana, sa kojim se susreo, bio je glavna promena, ali nije bio jedina.

Pojavio se „Start" meni, pozadina i taskbar, a priključivanje hardverskih komponenata, poput kursora, zvučnika, slušalica i drugih bilo je znatno olakšano, jer bi sistem automatski prepoznao kada biste ih povezali i instalirao neophodan softver za upotrebu.

Inovacija je nazvana Plug-and-play (uključi i koristi), što je zaživelo do današnjih računara, kaže profesor Ivanović.

Uprkos činjenici da ga je zbog početnih nesavršenosti u šali nazivao Plug-and-pray (uključi i pomoli se), dodaje.

„To danas radi skoro pa savršeno i niko ne obraća pažnju, a uređaji uglavnom rade čim se priključe.

„Drugo, paradigma desktopa, ikona, taskbara i Start menija dan danas živi", objašnjava stručnjak iz Kragujevca.

Ali, sistem je imao 32-bitnu arhitekturu umesto dotadašnje 16-bitne, zbog čega je za njegovo pokretanje bio potreban procesor sa takođe 32 bita, kao i naprednije komponente, poput grafičkih kartica ili hard diskova.

Zbog toga je Branislav Bukmirović u početku novi sistem koristio samo na poslu, jer je njegov lični kompjuter preko noći zastareo.

„Morao si da kupiš novu grafičku karticu, novi monitor, dobrog miša, matičnu ploču, procesor...

„Tek kad sve to središ, Windows 95 je mogao da ti radi", seća se tri decenije kasnije.

Pogledajte video: Galaksija, računar koji su Jugosloveni sami sklapali

'Kulturni fenomen' i računarski bum

Posle 18 meseci odlaganja, Windows 95 se u ponoć 24. avgusta 1995. našao u slobodnoj prodaji uz bitove čuvenog hita Start Me Up iz 1981. grupe Rolingstons.

Legendarni bend ju je izveo i na promociji, za ustupanje prava na pesmu zaradili su osam miliona dolara, a glumci Metju Peri i Dženifer Aniston, zvezde serije Prijatelji, snimali su reklamne skečeve kojima je promovisan Windows95 , izvestio je BBC.

Operativni sistem je tako postao „kulturni fenomen", seća se profesor Ivanović.

„Lansiran je kao nekakav blokbaster, a ne softver“, dodaje.

Vredelo je.

Redovi ispred prodavnica pred početak prodaje u ponoć bili su dugi, a već prve godine prodato je 40 miliona primeraka.

PA

Uspeh je „konsolidovao monopolsku poziciju" Majkrosofta na tržištu i učinio ga „masovno prisutnim u domaćinstvima, ne samo u kancelarijama", kaže Ivanović.

„Direktno je finansirao i omogućio dalja istraživanja i razvoj koji su doveli do Windows NT linije, koja će kasnije postati srž Windows XP-a i modernih Windows verzija, kao i do daljeg uspeha Office paketa.

„Ovo je dovelo do toga da Microsoft postane najmoćnija softverska kompanija na svetu do kraja 1990-ih godina", objašnjava stručnjak za operativne sisteme.

REUTERS/Gonzalo Fuentes Vrednost kompanije Majkrosoft je 24. avgusta 1995. bila nešto viša od 36 milijardi dolara, a danas je nadmašila 3,7 biliona dolara

I Bil Gejts, osnivač i direktor kompanije, profitirao je zahvaljujući komercijalnom uspehu novog softvera.

U julu 1995. njegovo bogatstvo bilo je procenjeno na 12,9 milijardi dolara, a već u oktobru iste godine na 14,8 milijardi.

Bio je najbogatiji Amerikanac te godine, izvestio je Los Anđeles Tajms.

U martu 2020. prodao je većinu akcija Majkrosofta i zadržao udeo od 1,3 odsto, a danas raspolaže sa oko 115 milijardi dolara, što ga čini 13. najbogatijim čovekom na planeti, podaci su magazina Forbs.

Prozor u svet interneta

Iako se internet još krajem 1960-ih koristio za razmenu podataka između država, tek od 1. januara 1983. dobija oblik i namenu kakvu ima danas, pa se taj datum smatra „rođendanom interneta".

Nova prekretnica je 24. avgust 1995, kada su krajnji korisnici prvi put dobili operativni sistem sa integrisanim internetom.

„Internet je preživeo 20 godina bez kontrole, ali je sada na raskršću i možda više nikada neće biti isti", izgovorila je BBC reporterka pre 30 godina.

Više ništa nije bilo isto ni za korisnike.

„Ranije ste morali da imate poseban set alata koji se dodatno instalirao i zahtevao dosta tehničkog znanja", objašnjava profesor Ivanović.

„Prava revolucija" bila je pojava Internet Eksplorera, pretraživača koji je kasnije dodat u Windows 95 , dodaje.

„Internet je postao deo samog operativnog sistema i ovo je bio ogroman korak ka njegovom opštem prihvatanju", kaže on.

Press Association Bogatstvo Bila Gejtsa se između jula i oktobra 1995. uvećalo za gotovo dve milijarde na ukupno 14,8 milijardi dolara

Branislavu Bukmiroviću je tako internet postao „daleko pristupačniji", iako ga je koristio i ranije.

„Nisi više morao da pokrećeš proces kroz DOS, već si ga odmah imao na pozadini i klikom si ga otvarao, a da ne pričam o pretraživačima, koji su postali mnogo intuitivniji i lakši za upotrebu", objašnjava inženjer u penziji.

Ali, nije sve išlo tako glatko.

Internet Eksplorer „nije bio savršen", a Majkrosoft nije bio pionir kada se radi o pretraživačima, napominje Ivanović.

„Ovaj potez bio strategija iznuđena popularnošću tadašnjeg pretraživača Netscape , iz koga je kasnije nastao Mozilla Firefox " , kaže.

Internet Eksplorer je u početku bio jedini pretraživač koji je mogao da se koristi u sistemu Windows95 i dominirao je tržištem sa 95 odsto zastupljenosti, o čemu je pisao BBC.

Takva pozicija je „zadavala muke tadašnjim programerima", a „svima je bilo lakše" kada je Majkrosoft odlučio da okonča njegov razvoj i od 2015. počne da ga zamenjuje MS Edge-om, objašnjava Ivanović.

Američka kompanija je 2022. zvanično ugasila Internet Eksplorer.

Pogledajte video: Šta se desi kad se isključi internet

Windows 95 je kasnije postupno smenjen modernijim verzijama Windows 98 i Windows 2000 i XP .

Ipak, u vreme nastanka predstavljao je svojevrsni most u budućnost, objavio je na blogu Riko Marijani, bivši inženjer Majkrosofta za 25. rođendan Windows 95 , nazivajući ga „najvažnijim operativnim sistemom u istoriji".

„Industriji nije bio potreban savršen dragulj, već splav koja će potrajati nekoliko godina i prevesti ih sigurno na drugu stranu.

„Bio je to izuzetno težak izazov na ograničenim sistemima s toliko zakrpa, ali upravo se to dogodilo.

„Čudo zvano Windows 95 omogućilo je čitavu eru desk računara i dalje živimo u toj eri", napisao je Marijani.

