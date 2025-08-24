Bosanac i Crnogorac krali bicikle po Švajcarskoj, pa završili sa lisica na rukama: Nedeljama ih skladištili, pa prodavali

Policija kantona Cirih uhapsila je 24-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, čime je razbijena serija krađa električnih bicikala koja je trajala duže vreme.

Poslednja krađa zabeležena je ispred škole Brajteaker u Pfungenu, nakon čega je policija odlučno krenula u istragu. Tako su istragom došli do državljanina Bosne i Hercegovine, ali i 53-godišnjeg Crnogorca koji su se pripremali za dostavu ukradenih bicikala. Navodno su postojala dva kombija, u kojima je ukupno pronađeno 18 bicikala. Kombi je pripadao švajcarskom državljaninu, koji se kasnije pokazalo da nije imao veze s ukradenom robom. Dalja istraga, u saradnji s