Na Savi kod Slavonskog Broda prevrnuo se čamac sa grupom migranata, ima žrtava

U Savi kraj Slavonskog Brod rano jutros prevnuo se čamac sa većom grupom migranata.

Prema rečima komandira Javne vatrogasne jedinice Slavonski Brod Ivan Vuleta tr migranta su smrtno stradala, dok je osam preživelo. "Jutros u 5 sati i 38 minuta smo primili dojavu od Hitne pomoći da je došlo do prevrtanja i potapanja migranata na reci Savi. Izašli smo sa dva vatrogasna vozila i sa vatrogasnim čamcem. Bilo je 11 migranata, izvađeno je osam živih i tri mrtva", rekao je Vuleta za Hinu. Preživele migrante, dodao je, Hitna pomoć je odvezla u bolicu, gde