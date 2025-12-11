Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Sve promrzle osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu gde se, prema navodima policije, nalazi i državljanin BiH koji se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog dela.

On je pod nadzorom policije. Slavonsko-posavska policijska uprava je sapštila da je jutros oko 5.00 časova dobila dojavu da se u Savi na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac, kao i da se više osoba nalazi u reci i traži pomoć. “Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć i iz hladne reke izvukli 13 osoba, stranih državljana, od kojih jedna osoba nije davala znakove života”, navodi se u policijskom saopštenju. Policija nastavlja kriminalističko