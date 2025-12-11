Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Radio sto plus pre 49 minuta
Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Sve promrzle osobe su prevezene i zbrinute u bolnici u Slavonskom Brodu gde se, prema navodima policije, nalazi i državljanin BiH koji se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog dela.

On je pod nadzorom policije. Slavonsko-posavska policijska uprava je sapštila da je jutros oko 5.00 časova dobila dojavu da se u Savi na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac, kao i da se više osoba nalazi u reci i traži pomoć. “Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć i iz hladne reke izvukli 13 osoba, stranih državljana, od kojih jedna osoba nije davala znakove života”, navodi se u policijskom saopštenju. Policija nastavlja kriminalističko
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

BBC News pre 14 minuta
Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Danas pre 29 minuta
Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Južne vesti pre 33 minuta
Novi snimci jezivog utapanja u ledenoj Savi! Izvlačili mrtve i smrznute ljude iz reke, tamo je bila i žena

Novi snimci jezivog utapanja u ledenoj Savi! Izvlačili mrtve i smrznute ljude iz reke, tamo je bila i žena

Alo pre 1 sat
"Ljudi su iz vode dozivali pomoć, žena je zapela u granje": Vidović skočio u ledenu Savu i spasio ljude

"Ljudi su iz vode dozivali pomoć, žena je zapela u granje": Vidović skočio u ledenu Savu i spasio ljude

Telegraf pre 1 sat
Hrvatska: Još jedna žrtva prevrnutog čamca u Savi, ukupno dve

Hrvatska: Još jedna žrtva prevrnutog čamca u Savi, ukupno dve

RTV pre 1 sat
Nesreća u Hrvatskoj: Dvojica migranata nastradala u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Dvojica migranata nastradala u Savi, više od deset spašeno

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

BBC News pre 14 minuta
Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Migrant poginuo u prevrtanju čamca kod Slavonskog Broda, više povređenih

Radio sto plus pre 49 minuta
Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Danas pre 29 minuta
Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Nesreća u Hrvatskoj: Troje migranata nastradalo u Savi, više od deset spašeno

Južne vesti pre 33 minuta
Novi snimci jezivog utapanja u ledenoj Savi! Izvlačili mrtve i smrznute ljude iz reke, tamo je bila i žena

Novi snimci jezivog utapanja u ledenoj Savi! Izvlačili mrtve i smrznute ljude iz reke, tamo je bila i žena

Alo pre 1 sat