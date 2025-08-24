Protest u Obrenovcu: Podrška studentkinji Nikolini Sinđelić

Blic pre 3 sata
Protest u Obrenovcu: Podrška studentkinji Nikolini Sinđelić

U Obrenovcu su se večeras okupili demonstranti kako bi pružili podršku studentkinji Nikolini Sinđelić. Zborovi građana u Vrbasu i studenti u blokadi organizovali su protest tražeći raspisivanje izbora.

U ta dva mesta nešto ranije održana su i okupljanja građana koji se protive blokadama. Okupljanje u Obrenovcu je počelo nešto posle 20 časova. Na skup su došli i građani iz Valjeva, Šapca, Loznice i Beograda. Obrenovac je, inače, rodi grad Nikoline Sinđelić. Inače, na okupljanje su pozvali gimnazijalci iz Obrenovca, u znak podrške studentkinji iz tog grada Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da joj je komandir JSO Marko Kričak pretio silovanjem tokom privođenja na
