Zborovi građana u Vrbasu i Obrenovcu i studenti u blokadi organizovali protest: Traže raspisivanje izbora i pružaju podršku Nikolini

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Zborovi građana u Vrbasu i studenti u blokadi organizuju večeras protest u tom mestu tražeći raspisivanje izbora, a slično je i u Obrenovcu, gde su se građani okupili kako bi pružili podršku studentkinji Nikolini Sinđelić.

N1 prenosi da u se u Vrbasu i Obrenovcu danas održavaju po dva skupa. Najpre su se u oba mesta okuple pristalice SNS, a nakon što su se razilšli u oba besta krenula su okupljanja srednjoškolaca i građana. U Obrenovcu se održava protest podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, njenom rodnom gradu. U Vrbasu organizovan „Blokadni korzo“. U Obrenovcu je u toku protestna šetnja, u okviru skupa podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, a građani šetaju od bazena u tom mestu
