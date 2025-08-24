Rast akcija na svetskim tržištima: Fed najavio smanjenje kamata

Blic pre 14 minuta
Rast akcija na svetskim tržištima: Fed najavio smanjenje kamata

Cene akcija su prošle nedelje porasle na globalnim berzama, uglavnom zahvaljujući signalu američke centralne banke da je smanjenje kamatnih stopa moguće u septembru.

Indeks Dau Džons je prošle nedelje porastao za 1,5 odsto, na rekordnih 45.631 poen, dok je S&P 500 dobio 0,3 odsto, na 6.446 poena. Nasdak je, s druge strane, pao za 0,6 odsto, na 21.496 poena. Najveća svetska berza je tokom cele nedelje bila oprezna jer investitori nisu želeli da rizikuju pred tradicionalni godišnji sastanak centralnih bankara u američkom gradu Džekson Houl. Najočekivaniji govor bio je govor predsednika Feda Džerouma Pauela o stanju u ekonomiji i
