Vranješ: RS ide do kraja u odbrani svojih institucija makar se BiH raspala na paramparčad

Ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je „Republika Srpska (RS) spremna da ide do kraja u odbrani svojih institucija, ustavne pozicije, suvereniteta i prava srpskog konstitutivnog naroda, pa makar se BiH raspala na paramparčad“.

Vranješ je u intervjuu za današnji list Politika rekao da će srpski narod u RS dobiti priliku da se izjasni 25. oktobra na referendumu „da li prihvata odluke neizabranog Šmita i presude neustavnog suda BiH izrečene protiv predsednika RS na bazi kojih mu se oduzima mandat“. „Ako dobijemo očekivani odgovor ‘ne’ to je ujedno kompas srpskoj političkoj eliti u kom pravcu dalje da idu, sve do prava na samopredeljenje“, rekao je ambasador. Na konstataciju da Centralna