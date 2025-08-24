To je to: Luka Mitrović više nije igrač Zvezde! Gde će igrati gudelj sledeće sezone? Evo šta kažu španski mediji!

Luka Mitrović završio je svoju drugu veliku epizodu u dresu Crvene zvezde.

Kapiten koji je obeležio čitavu deceniju crveno-belih odlazi iz kluba, ali iza sebe ostavlja impresivan trag – 524 utakmice, 3.932 poena i čak 19 osvojenih trofeja. Mitrović je u Beograd stigao 2012. iz Hemofarma i vrlo brzo postao jedan od simbola nove ere Zvezde. Nosio je kapitensku traku, bio vođa na parketu i primer ponašanja van njega. Tokom dva mandata proveo je devet sezona u klubu, što ga svrstava na drugo mesto večne liste po broju nastupa, odmah iza