Usvojena žalba Srpske liste: Komisija za žalbe i prigovore na izbore presudila u njenu korist, poništena odluka o odbijanju da se overe njeni kandidati

Ovom odlukom, IPŽP je poništio odluku CIK-a od 21. avgusta, kojom je odbio da overi kandidate Srpske liste.

Prema obrazloženju, odluka CIK-a nije bila pravilno zasnovana na zakonu i nije ubedljivo dokazano da dotični kandidati krše član 29. Zakona o opštim izborima, kojim se utvrđuju kriterijumi za pravo da budu birani. IPŽP je zatražio od CIK-a da overi listu kandidata Srpske liste za opštine u kojima je prijavila učešće na lokalnim izborima. CIK je odbio da sertifikuje kandidate Srpske liste za lokalne izbore, kada su dva člana glasala za, dvoje su bili protiv, a