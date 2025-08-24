Usvojena žalba Srpske liste, Panel za žalbe traži od CIK-a overu njenih kandidata

Izborni panel za žalbe i pritužbe (IPŽP) u Prištini usvojio je žalbu Srpske liste na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da ne overi njenu listu kandidata za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji 12. oktobra i zatražio da CIK overi listu.

Ovom odlukom IPŽP je poništio odluku CIK-a od 21. avgusta, kojom je odbio da overi kandidate Srpske liste. U obrazloženju odluke IPŽP se navodi da odluka CIK-a nije bila pravilno zasnovana na zakonu i da nije ubedljivo dokazano da su određeni kandidati prekršili član 29. Zakona o opštim izborima, kojim su utvrđeni kriterijumi za pravo da budu birani. IPŽP je zatražio od CIK-a da overi listu kandidata srpske liste za opštine u kojima je prijavila učešće na lokalnim