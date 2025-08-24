Jedan motociklista poginuo, drugi teže povređen u dve odvojene nesreće

N1 Info pre 4 minuta  |  Beta
Jedan motociklista poginuo, drugi teže povređen u dve odvojene nesreće

Jedan motociklista poginuo je protekle noći, a drugi je teže povređen, u odvojenim saobraćajnim nesrećama, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Četdetogodišnji muškarac poginuo je kao motociklista u Železniku, ispred tunela u pravcu ka Bubanj Potoku, pola sata posle ponoći. Nešto mlađi muškarac teže je povređen kao motociklista na Bežanijskoj kosi, nekoliko minuta posle 20 časova. Beogradska Hitna pomoć noćas je intervenisala ukupno 114 puta, od toga 19 puta na javnim mestima. Pomoć su uglavnom tražile osobe sa hroničnim zdravstvenim problemima.
